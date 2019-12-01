اليوم .. الحاوى يحتفل بميلاده الـ35...

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جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأحد وليد سليمان، صانع ألعاب النادى الأهلي، بعيد ميلاده رقم 35، بدأ سليمان مسيرته الكروية من خلال اللعب فى مركز شباب بنى مزار بالمنيا ومن خلاله انتقل إلى فريق الشباب فى نادى حرس الحدود، ثم أنضم اللاعب لصفوف نادى الجونة فى موسم (2005 _2006) وتألق سليمان مع نادى الجونة ونجح فى لفت الأنظار إليه بقوة، إلى أن نجح مختار مختار المدير الفنى لبتروجت فى ضم اللاعب لصفوف الفريق البترولى بمهاراته، بعد أن قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادى الإسماعيلى.

لعب وليد سليمان مع نادى بتروجيت فى أول موسم له فى الدورى المصرى الممتاز فى موسم 2006/2007. وفى أولى مباريات الفريق فى الدورى الممتاز أحرز سليمان هدف الفوز أمام نادى طلائع الجيش والذى انتهى بنتيجة 3/2 لصالح الفريق البترولى وفى هذا الموسم الرائع لسليمان، اختاره المدرب حسن شحاتة لمرحله جديدة وهى تمثيل منتخب مصر فى بطولة الألعاب العربية وكان من الأسباب الرئيسية فى فوز المنتخب المصرى بالميدالية الذهبية فى هذه البطولة.