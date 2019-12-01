شكرا لقرائتكم اليوم .. الحاوى يحتفل بميلاده الـ35... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
لعب وليد سليمان مع نادى بتروجيت فى أول موسم له فى الدورى المصرى الممتاز فى موسم 2006/2007. وفى أولى مباريات الفريق فى الدورى الممتاز أحرز سليمان هدف الفوز أمام نادى طلائع الجيش والذى انتهى بنتيجة 3/2 لصالح الفريق البترولى وفى هذا الموسم الرائع لسليمان، اختاره المدرب حسن شحاتة لمرحله جديدة وهى تمثيل منتخب مصر فى بطولة الألعاب العربية وكان من الأسباب الرئيسية فى فوز المنتخب المصرى بالميدالية الذهبية فى هذه البطولة.
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