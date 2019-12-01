شكرا لقرائتكم قائمة طلائع الجيش استعدادا لمواجهة سموحة فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة ناديه التى تغادر للإسكندرية بعد قليل تمهيداً لمواجهة سموحة فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة للدورى والمقرر لها عصر غداً الاثنين على ستاد الاسكندرية . وضمت القائمة كلا من: "محمد بسام وكريم طارق وكريم ممدوح وعمرو السيسى وعلى الفيل وعاصم صلاح وأحمد كابوريا وأحمد سمير وأحمد علاء وعمرو جمال وعبد الرحمن زولا وناصر منسى ومحمد سمير وفرانك ستيفن ومحمد ناصف وخالد سطوحى ومحمد شعبان واسلام سرى ومهند لاشين وحسام باولو". Advertisements ومن المقرر أن يؤدى الطلائع مرانه الاخير عصر اليوم على ستاد الاسكندرية استعداداً للمباراة . ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات لم يحقق الفوز فى أياً منهم وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف. وتولى طارق يحيى تدريب الطلائع فى مباراتين منذ توليه المسئولية خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس، حقق التعادل السلبى فيهم الأولى أمام طنطا والثانية أمام الانتاج الحربى.

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