ديربى جديد .. الأهلى يواجه الزمالك فى كرة السلة...

جدة - عمرو شويل تستضيف صالة هيئة القناة بالإسماعيلية فريق سلة الأهلى مع نظيره الزمالك فى إطار ذهاب الدور النهائى من بطولة الدورى المرتبطa، وفيما يخص مباريات العودة فتقام للقطبين غدا، بينما تقام بعد غد الثلاثاء للمتنافسين على اللقب بين الاتحاد والجزيرة.

كما يلتقى الجزيرة مع الاتحاد السكندرى بإستاد الشباب والرياضة بأكتوبر فى منافسات نفس الدور فى المنافسة على لقب البطولة، حيث يتصدر الفريقان ويتنافسان على المركزين الأول والثانى.