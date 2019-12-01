شكرا لقرائتكم الجبلاية: الـvar للجميع ولا استثناء لمباريات الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة عن عدم استخدام خاصية الـvar فى مباريات الأهلي والزمالك فقط فى الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري 2019 -2020.

بينما أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أن هناك محاولات جادة لإنهاء تقنية الـvar وتطبيقها فى أسرع وقت ممكن قبل نهاية الدور الأول للدوري.

أضاف مسئولو اللجنة الخماسية أن هناك اتفاق على عدم استخدام تقنية الفيديو فى مباريات الأهلي أو الزمالك فقط أو مباريات بعينها وسيتم إستخدام تقنية الـvar فى جميع المباريات لجميع الفرق فى الدوري الممتاز إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص.