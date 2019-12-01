شكرا لقرائتكم الجبلاية: الـvar للجميع ولا استثناء لمباريات الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف مسئولو اللجنة الخماسية أن هناك اتفاق على عدم استخدام تقنية الفيديو فى مباريات الأهلي أو الزمالك فقط أو مباريات بعينها وسيتم إستخدام تقنية الـvar فى جميع المباريات لجميع الفرق فى الدوري الممتاز إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص.
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