شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان متغزلاً فى زوجته: مصدر سعادتى مش لاقي كلام اوصفك بيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي في زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، حيث يحتفل لاعب القلعة الحمراء اليوم بعيد ميلاده رقم 35.

ونشر سليمان صورة بصحبة زوجته وعلق عليها:مراتي حبيبي ربنا يخليكي ليا يارب وميحرمنيش منك ابدأ وديمأ في ضهري وديمأ مصدر سعادة للعائلة كلها انا مش لقي كلام أوصفك بيه غير ربنا يخليكي لينا وأقدر أسعدك و أرد أي حاجه من اللي بتعمليه معايا ومع كل العائلة.

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وليد سليمان

ولد حاوى القلعة الحمراء فى الأول من ديسمبر عام 1984 بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، لقبه البعض بميسى الكرة المصرية نظراً لمهارة اللاعب الشديدة ومراوغاته الممتعة للخصوم.

وليد سليمان بدأ مسيرته الكروية من خلال اللعب فى مركز شباب بنى مزار بالمنيا، ومن خلاله انتقل إلى فريق الشباب فى نادى حرس الحدود، ثم انضم اللاعب لصفوف نادى الجونة فى موسم (2005 _2006) وتألق سليمان مع نادى الجونة ونجح فى لفت الأنظار إليه بقوة، إلى أن نجح مختار مختار المدير الفنى لبتروجت فى ضم اللاعب لصفوف الفريق البترولى بمهاراته، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادى الإسماعيلى.

وبعد مفاوضات طويلة انتقل سليمان إلى النادى الأهلى فى موسم 2010/2011 فى صفقة بلغت 8 ملايين جنيه وكانت هى الأغلى للنادى الأهلى فى هذا الموسم بعد أن هدد سليمان باعتزال كرة القدم فى حالة عدم موافقة النادى البترولى على ارتدائه للقميص الأحمر.