شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال على رأس قائمة الطلائع لمواجهة سموحة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة ناديه التى تغادر إلى الإسكندرية بعد قليل تمهيداً لمواجهة سموحة فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة للدوري والمقرر لها عصر غداً الاثنين على استاد الإسكندرية.

وضمت قائمة الطلائع كلا من: "محمد بسام وكريم طارق وكريم ممدوح وعمرو السيسى وعلى الفيل وعاصم صلاح وأحمد كابوريا وأحمد سمير وأحمد علاء وعمرو جمال وعبد الرحمن زولا وناصر منسى ومحمد سمير وفرانك ستيفن ومحمد ناصف وخالد سطوحى ومحمد شعبان واسلام سرى ومهند لاشين وحسام باولو",

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ومن المقرر أن يؤدى الطلائع مرانه الاخير عصر اليوم على ستاد الاسكندرية استعداداً للمباراة .

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات لم يحقق الفوز فى أياً منهم وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وتولى طارق يحيى تدريب الطلائع فى مباراتين منذ توليه المسئولية خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس ، حقق التعادل السلبى فيهم الأولى أمام طنطا والثانية أمام الانتاج الحربى.