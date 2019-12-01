شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تراجعنا؟.. خبراء الكرة يفندون أسباب تراجع ترتيب الفراعنة العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن تسيطر على الشارع الكروى بعد تراجع منتخب مصر "مركزين" فى التصنيف الصادرمن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ليحتل المركز الـ51 عالمياً والسابع على الصعيد الأفريقى فى ظل الإخفاقات التى يشهدها منتخب الفراعنة فى الفترة الأخيرة.

ويرصد الخليج 365 أسباب تراجع منتخب مصر فى التصنيف من وجهة نظر ملوك الساحرة المستديرة فى التقرير التالى..

أكد عبد الحميد بسيونى، نجم الزمالك السابق، أن تراجع منتخب مصر فى التصنيف العالمى للفيفا مركزين أمر طبيعى جدا، خاصة بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره وخروج الفراعنة من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا.

وأضاف بسيونى، لـ"الخليج 365"، أن خسارة 4 نقاط فى أول لقاءين للفراعنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة افريقيا 2021 بالكاميرون عامل مؤثر أيضا فى هذا التراجع.

وتعادل منتخب مصر مع كينيا بنتيجة 1/1، وسلبياً مع جزر القمر ضمن منافسات دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

Advertisements

بينما يرى ياسر رضوان، نجم الأهلى السابق، أن سوء النتائج الأخيرة للمنتخب في المباريات الرسمية أول الأسباب، وعدم لعب مباريات ودية مع منتخبات كبيرة ما أدى إلي هبوط مستوي اللاعبين .

فيما أكد جمال عبد الحميد، نجم الأهلى والزمالك السابق، أن سوء النتائج بالتأكيد السبب الرئيسى وعدم طلب اللعب مع منتخبات قوية خوفا من إقالة الجهاز الفنى أيضا.

وأضاف عبد الحميد أن عدم الإصلاح من الأخطاء والعمل على معالجتها أيضا سبب كبير، والتعامل مع الخسارة بخلق مبررات لا أساس لها من الصحة.

كما أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق أن هذا التراجع بسبب سوء النتائج مع فرق قليلة جدا فى التصنيف، وخروج المنتخب من دور الـ16 فى بطولة كاس الأمم الأفريقية الأخيرة، فضلا عن عدم قوة المباريات الودية، مشيرا إلى أن المنتخب يحتاج إلى خوض وديات مع منتخبات قوية لاستعادة التنصيف وتحسين الأداء.