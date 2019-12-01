شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تطبيق الـvar لـ"الأهلي والزمالك" فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو اتحاد الكرة استخدام تقنية الـvar فى مباريات الأهلي والزمالك فقط بالدورى الممتاز خلال الموسم الجارى 2019 -2020.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أن هناك محاولات جادة لإنهاء تقنية الـvar وتطبيقها فى أسرع وقت ممكن قبل نهاية الدور الأول للدورى.

وأضاف مسئولو اللجنة الخماسية أن هناك اتفاقاً على عدم استخدام تقنية الفيديو فى مباريات الأهلي أو الزمالك فقط أو مباريات بعينها وسيتم استخدام تقنية الـvar فى جميع المباريات لجميع الفرق فى الدوري الممتاز إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص.