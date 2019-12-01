شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. أشيك نجمات الرياضة المحجبات بـ السواريه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يوجد فتاة لم تهتم بعالم الموضة الشياكة سواء فى الملابس الكاجوال أو السوارية، ونجد أن نجمات الرياضات المختلفة لا تمنعهن ممارسة الرياضة عن الاهتمام بالمظهر الشخصى و الموضة.

كما أنه نجد أن المحجبات منهن يختارن فساتين تظهر جانب من جمالهن و شياكتهن فى المناسبات المختلفة ، ومن أبرزهن دعاء الغباشى نجمة الكرة الطائرة الشاطئية و النادى الأهلى ودعاء حلمى نجمة يد الأهلى ونور ياسين لاعبة يد الأهلى السابقة.

فضلا عن دعاء محمد نجمة طائرة الزمالك ومريم متولى نجمة طائرة الأهلى، حيث يرصد الخليج 365 لقطات توضح جانب من شياكة نجمات الرياضة المحجبات بالسواريه فى الصور التالية :



دعاء حلمى

Advertisements



دعاء محمد



نور ياسين 2



دعاء الغباشى



نور ياسين 3