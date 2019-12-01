فرح مؤمن تواجه الماليزية أزمان فى نهائى إنترناشيونال للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلتقى المصرية فرح مؤمن لاعبة الاسكواش بمنافستها الماليزية أيفا أزمان اليوم، الأحد، فى المباراة النهائية لبطولة إنترناشيونال كلاسيك للاسكواش. فرح مؤمن هى شقيقة البطل المصرى طارق مؤمن، المصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش وبطل العالم فى النسخة الأخيرة، وتعد هذه المباراة الأولى لفرح مؤمن في مسيرتها الاحترافية ببطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش psa. وتقدر القيمة المادية لجوائز بطولة انترناشيونال كلاسيك للاسكواش بحوالي 6 آلاف دولار وانطلقت البطولة في 28 نوفمبر الماضي في مدينة تشونغتشينغ الصينية.

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