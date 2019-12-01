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الأهلى يواجه الزمالك على المركز الثالث فى دورى السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق سلة الأهلى مع الزمالك اليوم فى ذهاب الدور النهائى من بطولة الدورى المرتبط، ويقام اللقاء على صالة هيئة القناة بالإسماعيلية.

كما يلتقى الجزيرة مع الاتحاد السكندرى باستاد الشباب والرياضة بأكتوبر فى منافسات نفس الدور فى المنافسة على لقب البطولة، حيث يتصدر الفريقان ويتنافسان على المركزين  الأول والثانى.

وفيما يخص مباريات العودة فتقام للقطبين غدا بينما تقام بعد غد الثلاثاء للمتنافسين على اللقب بين الاتحاد والجزيرة.

 

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