شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان "حاوى الأهلى" يحتفل بعيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل وليد سليمان، صانع ألعاب النادى الأهلي، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ35، حيث ولد حاوى القلعة الحمراء فى الأول من ديسمبر عام 1984 بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، لقبه البعض بميسى الكرة المصرية نظراً لمهارة اللاعب الشديدة ومراوغاته الممتعة للخصوم.

وليد سليمان بدأ مسيرته الكروية من خلال اللعب فى مركز شباب بنى مزار بالمنيا، ومن خلاله انتقل إلى فريق الشباب فى نادى حرس الحدود، ثم انضم اللاعب لصفوف نادى الجونة فى موسم (2005 _2006) وتألق سليمان مع نادى الجونة ونجح فى لفت الأنظار إليه بقوة، إلى أن نجح مختار مختار المدير الفنى لبتروجت فى ضم اللاعب لصفوف الفريق البترولى بمهاراته، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادى الإسماعيلى.

وليد سليمان لعب مع نادى بتروجت فى أول موسم له فى الدورى المصرى الممتاز موسم 2006/2007، وفى أولى مباريات الفريق فى الدورى الممتاز أحرز سليمان هدف الفوز أمام نادى طلائع الجيش والذى انتهى بنتيجة 3/2 لصالح الفريق البترولى وفى هذا الموسم الرائع لسليمان، اختاره المدرب حسن شحاتة لمرحله جديدة وهى تمثيل منتخب مصر فى بطولة الألعاب العربية وكان من الأسباب الرئيسية فى فوز المنتخب المصرى بالميدالية الذهبية فى هذه البطولة.

وفى يناير 2009 فضّل وليد سليمان خوص تجربة احترافية جديدة خارج مصر وتحديداً فى نادى أهلى جدة والذى انتقل إليه عن سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط بنهاية الموسم الكروى بمبلغ قيمته 500 ألف دولار. لكن هذه التجربة لم تكن ناجحة إلى الحد المطلوب بسبب كثرة الإصابات التى تعرض لها اللاعب، ولكن سليمان استطاع ترك بصمته بإحراز هدفه الوحيد فى مرمى نادى الرائد السعودى والتى انتهت المباراة بنتيجة 3/2. وأيضا تمكن من مساعدة نادى أهلى جدة فى الاشتراك بمسابقة دورى الأبطال الآسيوى باحتلاله المركز الثالث فى دورى المحترفين السعودى موسم 2008/2009.

عاد سليمان لبتروجيت مجددًا ولعب للفريق موسما إضافيا قبل أن ينتقل لنادى إنبى ليكون إجمالى عدد المباريات التى شارك فيها سليمان مع نادى بتروجت هو 70 مباراة محلية وأفريقية استطاع من خلالها إحراز 19 هدفا من بينهم الهدف الشهير فى مرمى نادى الصفاقسى التونسى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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وفى موسم الانتقالات الصيفية 2010 تهافتت جميع الأندية المصرية على شراء سليمان ومن بينهم قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك إلا أن العلاقة بين الناديين البتروليين حسمت الأمور لصالح إنبى الشقيق الأكبر لبتروجت.

وبعد مفاوضات طويلة انتقل أخيرا سليمان إلى النادى الأهلى فى موسم 2010/2011 فى صفقة بلغت 8 ملايين جنيه وكانت هى الأغلى للنادى الأهلى فى هذا الموسم بعد أن هدد سليمان باعتزال كرة القدم فى حالة عدم موافقة النادى البترولى على ارتدائه للقميص الأحمر.

وسريعاً استطاع سليمان تثبيت أقدامه مع القلعة الحمراء ونجح فى حجز مكان بالتشكيل الأساسى للفريق واستطاع المساهمة فى فوز المارد الأحمر ببطولتى دورى أبطال أفريقيا عامى 2012 و2013

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وأحرز سليمان مجموعة من الأهداف بالقميص الأحمر لعل أبرزها والذى سيظل عالقاً فى أذهان جماهير القلعة الحمراء لفترات طويلة هدف سليمان فى شباك الترجى التونسى بإياب نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2012 والذى حسم اللقب الأفريقى للمارد الأحمر.

وكذلك أحرز سليمان هدفاً غالياً لكل جماهير الأهلى فى مرمى الزمالك خلال لقاء الفريقين فى إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.