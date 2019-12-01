دونجا: الأهلي فاوضني.. ولم أخرج من بيتي بعد الـ6-1

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد تامر عبدالحميد الشهير بـ"دونجا" لاعب وسط الزمالك الأسبق، أن مسؤولي النادي الأهلي تفاوضوا معه في عام 2004، لكنه وقع للزمالك بعد ذلك على بياض لتجديد عقده.

وقال تامر عبدالحميد في تصريحات لبرنامج "سوبر تايم" عبر قناة "تايم سبورتس" "أنا زملكاوي وأعشق النادي، عندما جلست مع مسؤولي الأهلي، كنت اريد بالشعور بأنني لاعب مرغوب فيه".

واستمر "في 2004 كان الزمالك يسير بشكل جيد، وحقق العديد من البطولات، الأهلي لم يكن جيدا، وعندما يحدث ذلك يبدأ مسؤولي الأهلي في محاولات بناء فريق جديد".

وأكمل "وجدت اتصال تليفوني يُبلغني بأن عدلي القيعي يريد الجلوس معي، ذهبت بالطبع تقديرا لمسؤول الأهلي ولرغبتي في الشعور بأنني لاعب مرغوب فيه، لكن الأمر كان محسوم بداخلي، أنا زملكاوي".

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وأضاف "لا اريد ان تحزن مني جماهير الأهلي كوني اتحدث عن تلك الأمور الأن، لكن هذا ما حدث، كان متبقي في عقدي موسم، ما كان يفعله الأهلي وقتها، وقالها لي القيعي نصا، الخروج لمدة عام خارج مصر والعودة للأهلي".

وشدد "هذا ما يحدث مع كهربا الأن، ذهب للبرتغال من أجل العودة للأهلي، حدث معي نفس الأمر في 2004، جلست معهم تقديرا لهم لكن بعد ذلك وقعت للزمالك على بياض لتجديد عقدي".

وانتقل للحديث عن المباراة الشهيرة بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الأهلي 6-1 "بعد تلك المباراة، كنت اذهب للتدريب واعود للمنزل، لا اخرج من بيتي بعد ذلك، الأمر كان صعبا بكل تأكيد، لم نكن نستطيع مواجهة الجماهير".

وصرح "لكن الفريق كان يمتلك لاعبين كبار اصحاب خبرات مثل حسام حسن وابراهيم حسن وحازم إمام، كان لهم دور كبير في التحول الذي حدث بعد تلك المباراة، بجانب دور كابرال بالتأكيد".

واختتم "لكن الدور الأكبر يكون للاعبين، هم من قاموا بمساعدة المدرب، جيل يحب بعضه ويقاتل من أجل البطولات، كابرال فاز معنا وقتها بالعديد من البطولات، وعندما جاء للزمالك في ولاية ثانية، لم يحقق نجاحا لاختلاف الأجيال".