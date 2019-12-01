محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأحد مع عدد من المباريات المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة: كأس الكونفيدرالية الأفريقية اينوجو رينجرز النيجيري × بيراميدز - الموعد 15:00 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 1. Advertisements إف سي نواذيبو الموريتاني × المصري- الموعد 21:00 مساءً - القناة الناقلة beIN Sports HD 1. الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد × استون فيلا - الموعد 18:30 مساءً - القناة الناقلة beIN Sports HD 2. الدوري الإسباني اتليتكو مدريد × برشلونة - الموعد 22:00 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 3.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأحد المتنوع" والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.