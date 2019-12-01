اخبار الرياضه

رياضة | ميسي يتحدى فيليكس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يتحدى فيليكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع مواجهة قوية بين فريق ضد أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من .

 

وتشهد هذه الموقعة مواجهة مثيرة بين جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد وليونيل ميسي نجم برشلونة في قيادة كل فريق نحو تحقيق الفوز.

 

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيكو مدريد

 

حراسة المرمى: شتيجن

 

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – بيكيه – لينجليه – فيربو

 

خط الوسط: آرثر – دي يونج – فيدال

 

Advertisements

خط الهجوم: ميسي – سواريز – جريزمان

 

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد برشلونة

 

حراسة المرمى: يان أوبلاك

 

خط الدفاع: ساؤول نيجويز – هيرموسو – فيليبي – تريبير

 

خط الوسط: كوكي – هيريرا – كوريا – توماس

 

خط الهجوم: جواو فيليكس – ألفارو

 

يذكر أن برشلونة قبل لقاء اليوم يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 28 نقطة، بينما أتلتيكو يأتي خامسًا بـ25 نقطة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا