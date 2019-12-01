رياضة | "يد" الداخلية يحقق الفوز العاشر على التوالي بعد الفوز على النصر قبل موقعة الشمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يد" الداخلية يحقق الفوز العاشر على التوالي بعد الفوز على النصر قبل موقعة الشمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الداخلية الرياضي، على نظيره النصر القاهري، بمجموع لقاء 26-21، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، على ملعب الصالة المغطاة بنادي المؤسسة العمالية، في إطار مباريات الدور الثاني من الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز.

الفوز هو العاشر على التوالي ومن دون هزائم، لفريق الداخلية، الذي يقدم موسما استثنائيا له، محتلا صدارة المجموعة الأولى (القاهرة) ليحصد النقطة 30، يليه في الوصافة نادي الشمس.

الفريق فاز في جميع مبارياته بالدور الأول، محتلا صدارة المجموعة الأولى "القاهرة"، بعد فوزه على نظيره اتحاد الشرطة في المباراة الأولى بنتيجة 24-20، ثم فاز على نظيره مدينة نصر، بنتيجة 28-20، ثم النصر القاهري، بنتيجة 30-24، ثم الشمس بنتيجة 33-31، ثم مصر للبترول بنتيجة 27-26 ثم بنها 30-23، ثم التصنيع في المباراة الأخيرة، بنتيجة 12-24.

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كما فاز في المبارة الأولى بالدور الثاني، على فريق اتحاد الشرطة، 29-22، وعلى مدينة نصر 34-31، ثم مباراة أمس على النصر القاهري 26-21.

الجهاز الفني لفريق الداخلية، يرأسه الكابتن سامح عطوة، ويضم الدكتور محمد فاروق مدربا عاما، محمد المهداوي مدربا، وأحمد سمير مدربا لحراس المرمى، وياسر عامر، مشرفا عاما على الفريق، وأسامة النعناعي طبيبا للفريق.

الفريق يضم كل من: محمد حسين، أحمد سامي عبد الرؤف، حسام طاهر أبو زيد، محمد حسن زكي، محمد عصام، أحمد مدحت، محمود صابر، زياد عادل، محمد هاني، عبد الرحمن كرم، محمد أشرف، يوسف عبد الفتاح، عمر طارق، محمد ثروت، عمر أمين، حازم محمد، أدهم محمد، محمد أنور، نور الدين سيد، أحمد مصطفى إبراهيم، محمود رأفت.

كما واصل فريق المرتبط صحوته، بفوزه الثالث على التوالي تحت قيادة مدربه الجديد محمد المهدواي، بفوزه على مرتبط النصر، 25-24، في المباراة التي جمعت بينهما على نفس الملعب قبل مباراة الفريق الأول.