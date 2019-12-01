رياضة | أحمد عيد يكشف حقيقة دعم لاعبي الزمالك لإستمرار ميتشو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد عيد يكشف حقيقة دعم لاعبي الزمالك لإستمرار ميتشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد عيد لاعب الزمالك السابق ومدرب فريق جولدى الحالى، أن لاعبي الزمالك لديه أزمة بعيدة عن الفنيات ولكنها أزمات آخرى وهى أسباب تراجع مستوى لاعبى الفريق الابيض الفترة الماضية و الهزيمة اليوم أمام مازيمبى فى دورى أبطال أفريقيا .