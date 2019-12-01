رياضة | ادارة الزمالك تستبعد إقالة ميتشو خلال اجتماع اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ادارة الزمالك تستبعد إقالة ميتشو خلال اجتماع اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد مسؤولي نادي الزمالك، مناقشة مسألة رحيل الصربي ميتشو مدرب الفريق الاجتماع الذي سيعقده مجلس إدارة القلعة البيضاء اليوم ، الأحد بعد تعرض الفريق للهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي في افتتاح مشوار الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بالإضافة الى مناقشة سوء المستوى بوجه عام والأزمات التي تعرض لها الفريق مؤخرًا، من أجل تقييم الوضع بشكل كامل قبل إتخاذ أي قرار، وكذلك ما حدث في بعثة الزمالك منذ رحيلها عن مصر وحتى انتهاء المباراة، لتحديد أسباب الخسارة والتراجع.

وخسر الزمالك أمام مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة عصر السبت، في إطار مباريات الجولة الأولى من مجموعات كأس الكونفدرالية.