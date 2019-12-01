شكرا لقرائتكم المصرى يقص شريط دور المجموعات بالكونفدرالية بمواجهة نواذيبو الموريتانى الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتتح فى التاسعة مساء اليوم الأحد –بتوقيت القاهرة- فريق المصرى البورسعيدى مشواره بدور المجموعات بالكونفدرالية حينما يحل ضيفاً على نظيره نواذيبو بطل موريتانيا على إستاد شيخا ولد بيديا فى نواكشوط بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويطمح المصرى البورسعيدى فى مواصلة سلسلة انتصاراته الخارجية حيث تمكن الفريق البورسعيدى من الفوز في كل المباريات التي خاضها في بطولة الكونفدرالية حتى الآن بالعلامة الكاملة قبل خوض منافسات دور المجموعات، وهو ما حدث للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته القارية ، فاز على مالندي بطل زنجبار بأربع أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب لدور الـ32، ثم فاز بثلاثة أهداف لهدف إيابا، قبل الفوز على كوت دي أور بطل سيشل في دور الـ32 الثاني في مباراة الذهاب برباعية نظيفة خارج الأرض، ليفوز مجددا في لقاء الإياب بهدفين نظيفين.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

ونجح المصرى البورسعيدى فى حجز مقعده بدور المجموعات، بعدما أقصى نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0 بمجموع المباراتين ، وإصطحب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى 20 لاعبا للسفر إلى موريتانيا هم:أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة لحراسة المرمى، ومعهم كل من: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، بهاء مجدي، عمر كمال عبد الواحد، محمود حمد، فريد شوقي، عمرو موسى، حسن علي، إسلام عطية، عماد فتحي، سعيدو سيمبوريه، إيزي إيميكا، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، محمود وادي، أوستين أموتو.

ومن جانبه قال إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، إن مواجهة فريق نواذيبو الموريتاني ليست سهلة كما يعتقد البعض، وشدد جلال على أن الكرة الموريتانية في تطور مستمر وهذا ما ظهر جليًا في تعادل المنتخب الموريتاني مؤخرًا أمام مضيفه المنتخب المغربي في تصفيات أمم أفريقيا ،وأضاف جلال المصري لديه هدف واحد وهو الوصول إلى دور الثمانية وهو ما لن يتحقق إلا بحصد النتائج الإيجابية داخل وخارج الديار.

وأكد مدرب المصري، على جاهزية جميع اللاعبين لخوض مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات والتي تجمعه بمضيفه فريق نواذيبو الموريتاني على ملعبه ووسط جماهيره.

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وتابع "نواذيبو يمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين، ولن ألتفت لنتيجة المباراة الأخيرة لنواذيبو امام الشرطة العراقي بالبطولة العربية والتي انتهت بفوز بطل العراق بخماسية نظيفة".

ويرى جلال أن فريق نواذيبو من الفرق الصعبة خصوصًا على ملعبه، كما تُعد أرضيته نوعًا ما أفضل من أرضية ملعب ستاد عمان الذي استضاف مباراة المصري وماليندي بطل زنجبار، وكذلك ستاد لينتيه الذي استضاف مباراة المصري أمام مضيفه كوت دي أور بطل سيشل.

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام بطل موريتانيا يضم كل من : "أحمد عبد الفتاح،عمر كمال،أحمد شوشة، إسلام ابو سليمة،حسن علي، حسين رجب، فريد شوقي ، سعيدو سيمبوري ، إسلام عطية ،محمود وادي ،أحمد جمعة"

على الجانب يتطلَّع نواذيبو، لتضميد جراحه، بعد الخروج المذل من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، كان نواذيبو، أول فريق موريتاني يتأهل إلى ثمن نهائي كأس البطولة العربية، لكنه ودع البطولة بشكل مؤسف بالخسارة أمام الشرطة العراقي (1-0) ذهابًا في نواكشوط، والسقوط (0-5) في الإياب.

ويسعى الفريق الموريتاني، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على المصري، ومصالحة جماهيره الغاضبة بسبب العروض السيئة في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تعرف التشكيلة، عودة بعض الأسماء المميزة التي غابت عن اللقاء الأخير لأسباب مختلفة على غرار حسن مرابط، وأمحيميد، وشقران، وبيجيلي بوبكر سالم.