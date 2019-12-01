شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم صفقة "دفندر" إف سي مصر فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم مسؤولو الزمالك خلال الفترة الجارية، مدي إمكانية ضم إسلام صالح لاعب خط وسط نادي إف سي مصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، بعد ترحيب اللاعب بارتداء القميص الأبيض حيث أكد لوكيل أعماله إن اللعب للزمالك، يعد شرف كبير له، منتظرا تواصل إدارة النادي الأبيض مع ناديه للتفاوض بشأن ضمه بعدما أخطره وكيله إنه ضمن دائرة الاهتمامات بقوة داخل قلعة ميت عقبة لتعزيز مركز الوسط في ظل بحث الزمالك عن "ديفندر" لضمه خلال الفترة القادمة .

وكشف مصدر مطلع بالزمالك إن صفقة إسلام صالح ستكون بمثابة تكرار لصفقة محمد عبد الغني مدافع الفريق الأبيض الذي تم ضمه من قبل من إف سي مصر وأصبح أحد الركائز الأساسية بالفريق ولكن قرر مسؤولي الزمالك، استطلاع رأي اللاعب، من خلال وكيله خاصة لكونه أحد ناشئين الأهلي ولكن جاء تأكيد اللاعب بأن الأمر لديه بمثابة احتراف وإن انضمامه للزمالك ستكون بمثابة نقطة فارقة في مشواره في حالة إتمام الصفقة ليفتح الباب حول ضمه بعد ترحيبه الشديد بالمسألة.