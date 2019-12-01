شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتتح مشوار دور المجموعات بالكونفدرالية أمام رينجرز النيجيرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق بيراميدز مع دقات الثالثة عصر اليوم الأحد ضيفاً ثقيلا على نظيره إينوجو رينجرز بطل نيجيريا على ستاد نامدي ازيكيو ستاديوم بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

وتعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية، حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري

كان بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر قد أطاح بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز 2-1 فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه ثم كرر فوزه فى مباراة الاياب 3-0.

ويطمح بيراميدز لمواصلة انتصاراته فى بطولة الكونفدرالية حيث سجل 3 انتصارات متتالية خارج ملعبه بدءا من الدور التمهيدى الـ64 بتغلبه على مضيفه ايتوال الكونغولى بهدف نظيف، ثم بنفس النتيجة على شباب بلوزداد الجزائرى فى دور الـ32 الإضافى ، وأكمل الفريق سلسلة انتصاراته بفوز جديد على يانج أفريكانز 2-1.

ولأول مرة فى الألفية الحالية ينجح فريق مصرى فى تحقيق 3 انتصارات متتالية فى الأدوار الإقصائية خارج ملعبه، حيث لم ينجح الأهلى والزمالك الأكثر مشاركة فى دورى الأبطال والكونفدرالية "كأس الاتحاد الأفريقى سابقا" فى تحقيق 3 انتصارات متتالية.

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واصطحب الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز 22 لاعباً لنيجيريا هم : "أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور ورجب بكار ومحمد حمدى وأحمد أيمن منصور وعلى جبر وطارق طه وويلفريد كانون وعبد الله بكرى وعماد نبيل دونجا ومحمد فتحى وعمر جابر وأحمد توفيق وإسلام عيسى وإبراهيم حسن ومحمد فاروق وإيريك تراوري وعبده لومالا وجون أنطوي ومحمد الجباس وعمر العيونى".

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز فى مباراة اليوم مكون من : "مهدي سليمان ، محمد حمدي، علي جبر، رجب بكار، ويلفريد كانون،نبيل عماد دونجا، عمر جابر، محمد فاروق، إيريك تراوري، إسلام عيسي، جون أنطوي"

على الجانب الأخر ، وعد ساليسو يوسف المدير الفني لإينوجو رينجرز النيجيري، بتغيير في واقع الفريق بعد توليه المهمة، بداية من مواجهة بيراميدز اليوم قائلا : "أنا هنا في رينجرز كنوع من الدعم من اتحاد الكرة النيجيري في ظل ارتباطنا ببطولة قارية، نبحث عن التأهل لدور الثمانية والتقدم للأدوار القادمة، ولكن الأمر يحتاج لمجهود كبير ولن يكون سهلاً، يجب علينا أن نبدأ بتغيير بعض الأمور، نسعى للفوز في أول لقاء ضد بيراميدز".

وقال مدرب رينجرز الجديد إن اتحاد الكرة وافق على جمعه بين قيادة إينوجو مع الاستمرار في عمله كمدرب مساعد للألماني جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب النسور.

وأقيل المدرب بنديكت أوجو من قيادة رينجرز بعد هزيمة بالدوري المحلي أمام أكوا، كما أن الفريق فاز في مباراة واحدة من 5 لقاءات بالدوري.