شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات المجموعة الأولى بالصعيد بـ6 مباريات مثيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم مباريات الجولة السابعة للمجموعة الأولى التى تضم أندية الصعيد بدورى القسم الثانى باقمة 6 مباريات غاية فى القوة والندية بعد أن دخلت المسابقة مرحلة الجد وأصبح هناك صراع قوى بين أكثر من نادى على الصعود بينما هناك منافسة من نوع أخر على البقاء .

فعلى ملعبه يستضيف البنك الأهلى المتصدر برصيد 14 نقطة بقيادة عيد مرازيق نظيره شبان قنا صاحب المفاجأت القوية والذى يحتل المركز الرابع بالمجموعة برصيد 12 نقطة فى مواجهة صعبة لأصحاب الأرض الذين يبحثون عن عودة الإنتصارات من جديد بعد التعادل الأسبوع الماضى خارج الملعب أمام طهطا سلبيا .

كما يستضيف ديروط المتعثر بقيادة حمادة رسلان فريق بنى سويف صاحب المركز الثانى برصيد 13 نقطة بقيادة حسن موسى ويسعى الضيوف لخطف الثلاث نقاط لمواصلة مشوارهم نحو الصعود للأضواء ، فى الوقت الذى يلتقى فيه تليفونات بنى سويف بقيادة أحمد شعبان صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن بنى سويف مع سوهاج بقيادة نبيل محمود الذى استطاع تحقيق فوزه الأول الأسبوع الماضى على الفيوم بهدف مقابل للاشئ وهو ما رفع رصيده إلى 5 نقاط وأبعده مؤقتا عن المركز الأخير للمجموعة .

وفى باقى مباريات المجموعة يواجه الفيوم بقيادة محمد يوسف مع المنيا الذى يقوده طارق السيد والذى نجح فى أخر مبارياته فى العودة للإنتصارات على حساب ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدف رفع بها رصيده إلى 7 نقاط ويدرك تماما أن الفوز اليوم يدخله بقوة دائرة المنافسة على الصعود مجددا ، كما يلتقى الإعلاميين بقيادة أحمد صالح على ملعبه بأكتوبر مع بترول أسيوط بقيادة محمد عبد السميع فى لقاء متكافئ يسعى فيه أصحاب الأرض للفوز للتقدم خطوة فى جدول الترتيب .