شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة المصرى ونواذيبو الموريتانى اليوم الاحد بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح فى التاسعة مساء اليوم الأحد فريق المصرى البورسعيدى مشواره بدور المجموعات بالكونفدرالية حينما يحل ضيفاً على نظيره نواذيبو بطل موريتانيا على إستاد شيخا ولد بيديا فى نواكشوط بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن مباراة المصرى البورسعيدى ونواذيبو الموريتانى ..

*مجموعة المصرى البورسعيدى فى الكونفدرالية

قرعة دور المجموعات بالبطولة أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

*مشوار المصرى البورسعيدى فى الكونفدرالية

أعفى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية ، ثم استهل الفريق مشواره هذا الموسم بالفوز على ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2 ثم نجح المصرى البورسعيدى فى حجز مقعده بدور المجموعات، بعدما أقصى نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0 بمجموع المباراتين.

*المصرى يبحث عن رقم قياسى أمام بطل موريتانيا

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يطمح المصرى البورسعيدى فى مواصلة سلسلة انتصاراته الخارجية حيث تمكن الفريق البورسعيدى من الفوز في كل المباريات التي خاضها في بطولة الكونفدرالية حتى الآن بالعلامة الكاملة قبل خوض منافسات دور المجموعات، وهو ما حدث للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته القارية ، فاز على مالندي بطل زنجبار بأربع أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب لدور الـ32، ثم فاز بثلاثة أهداف لهدف إيابا، قبل الفوز على كوت دي أور بطل سيشل في دور الـ32 الثاني في مباراة الذهاب برباعية نظيفة خارج الأرض، ليفوز مجددا في لقاء الإياب بهدفين نظيفين

*التشكيل المتوقع للمصرى أمام بطل موريتانيا

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام بطل موريتانيا يضم كل من : "أحمد عبد الفتاح،عمر كمال،أحمد شوشة، إسلام ابو سليمة،حسن علي، حسين رجب، فريد شوقي ، سعيدو سيمبوري ، إسلام عطية ،محمود وادي ،أحمد جمعة"

*نواذيبو يودع البطولة العربية فى أخر مواجهة قبل صدام المصرى

يتطلَّع نواذيبو، لتضميد جراحه، بعد الخروج المذل من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، كان نواذيبو، أول فريق موريتاني يتأهل إلى ثمن نهائي كأس البطولة العربية، لكنه ودع البطولة بشكل مؤسف بالخسارة أمام الشرطة العراقي (1-0) ذهابًا في نواكشوط، والسقوط (0-5) في الإياب.

ويسعى الفريق الموريتاني، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على المصري، ومصالحة جماهيره الغاضبة بسبب العروض السيئة في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تعرف التشكيلة، عودة بعض الأسماء المميزة التي غابت عن اللقاء الأخير لأسباب مختلفة على غرار حسن مرابط، وأمحيميد، وشقران، وبيجيلي بوبكر سالم.