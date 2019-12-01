شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز ورينجرز النيجيرى اليوم الاحد 1 / 12 / 2019 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق بيراميدز مع دقات الثالثة عصر اليوم الأحد ضيفاً ثقيلا على نظيره إينوجو رينجرز بطل نيجيريا على ستاد نامدي ازيكيو ستاديوم بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ونلقى الضوء على أهم المعلومات عن مباراة بيراميدو ورينجرز النيجيرى بالكونفدرالية فى السطور التالية..

*مجموعة بيراميدز فى الكونفدرالية

تعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية، حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

*مشوار بيراميدز فى الكونفدرالية

كان بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر قد أطاح بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز 2-1 فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه ثم كرر فوزه فى مباراة الاياب 3-0.

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*بيراميدز يبحث عن رقم قياسى

يطمح بيراميدز لمواصلة انتصاراته فى بطولة الكونفدرالية حيث سجل 3 انتصارات متتالية خارج ملعبه بدءا من الدور التمهيدى الـ64 بتغلبه على مضيفه ايتوال الكونغولى بهدف نظيف، ثم بنفس النتيجة على شباب بلوزداد الجزائرى فى دور الـ32 الإضافى ، وأكمل الفريق سلسلة انتصاراته بفوز جديد على يانج أفريكانز 2-1.

ولأول مرة فى الألفية الحالية ينجح فريق مصرى فى تحقيق 3 انتصارات متتالية فى الأدوار الإقصائية خارج ملعبه، حيث لم ينجح الأهلى والزمالك الأكثر مشاركة فى دورى الأبطال والكونفدرالية "كأس الاتحاد الأفريقى سابقا" فى تحقيق 3 انتصارات متتالية.

*مدرب جديد لرينجرز النيجيرى أمام بيراميدز

يظهر ساليسو يوسف مديراً فنياً لإينوجو رينجرز النيجيري، فى مباراة بيراميدز للمرة الاولى ، وأقيل المدرب بنديكت أوجو من قيادة رينجرز بعد هزيمة بالدوري المحلي أمام أكوا، كما أن الفريق فاز في مباراة واحدة من 5 لقاءات بالدوري.

وقال مدرب رينجرز الجديد إن اتحاد الكرة وافق على جمعه بين قيادة إينوجو مع الاستمرار في عمله كمدرب مساعد للألماني جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب النسور.

*التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام بطل نيجيريا

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز فى مباراة اليوم مكون من : "مهدي سليمان ، محمد حمدي، علي جبر، رجب بكار، ويلفريد كانون،نبيل عماد دونجا، عمر جابر، محمد فاروق، إيريك تراوري، إسلام عيسي، جون أنطوي"