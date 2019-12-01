رياضة | 3 أسباب جعلت مانشستر سيتي يفقد هيبته هذا الموسم بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أسباب جعلت مانشستر سيتي يفقد هيبته هذا الموسم بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق مانشستر سيتي مع فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.



حيث يحتل السيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة وهو نفس رصيد فريق ليستر سيتي والذي سيخوض مباراته في الجولة الـ14 اليوم مع فريق إيفرتون وذلك بفارق 11 نقطة عن فريق ليفربول المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح متصدر جدول البريميرليج حتى الآن بدون هزيمة.

وظهر مانشستر سيتي هذا الموسم بشكل مختلف عن الموسمين الماضيين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا، حيث تعثر في الكثير من المباريات خلال بداية الموسم، وتعرض لهزيمة قاسية من منافسه ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وأيضاً أمام فريق نوريتش سيتي بنفس النتيجة، وخسر أمام فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدفين نظيفين على ملعب الاتحاد، وتعادل بنتيجة هدفين مقابل هدفين خلال مباراتين مع نيوكاسل يونايتد وفريق توتنهام هوتسبير في الجولة الثانية من بداية البطولة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" 3 أسباب جعلت مانشستر سيتي يفقد هيبته في البريميرليج. 1- الإصابات Advertisements يعد هذا الموسم هو الاسوء بالنسبة للإصابات بفريق مانشستر سيتي، حيث رحل كومباني مدافع الفريق في نهاية الموسم الماضي، وتعرض ايميريك لابورت للإصابة في بداية الموسم أيضاً الجاري مع تكرار إصابات المدافع الإنجليزي ستونز فأصبح المدرب الإسباني يعتمد على عناصر بدون اختيار مثل اوتاميندي وجلب فيرناندينيو ليلعب في هذا المركز أو خوض اللاعب الشاب جارسيا بعض المباريات، وأيضاً تعرض كيفين دي بروين لإصابتين هذا الموسم، وكانت نهاية مسلسل الإصابات مع الأرجنتيني سيرجو اجويرو في مبارة تشيلسي الماضية وسيغيب حتى بداية العام، وكان أيضا قد تعرض ساني يقطع في الرباط الصليبي خلال بداية الموسم.

2- ضغط ليفربول شكل فريق ليفربول ضغطا كبيرا هذا الموسم على فريق مانشستر سيتي بسبب الانتصارات المتتالية، حيث نجح الريدز في تحقيق الفوز خلال 13 مباراة والتعادل فقط مع فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد، وهذا ما جعل السيتي مطالب بالفوز بجميع المباريات ومع بداية السقوط أصبح الضغط يزيد أكثر فأكثر على أبناء بيب جوارديولا لأنهم أبطال البريميرليج في النسختين الماضيتين.