رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة واتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة واتليتكو مدريد في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة مع فريق أتليتكو مدريد اليوم الأحد 1 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.



موعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد :- وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي مع فريق أتليتكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الحادية عشر مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد :- وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري لمباريات الدوري الاسباني عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق برشلونة وفريق أتليتكو مدريد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

التشكيل المتوقع لفريق أتليتكو مدريد ضد برشلونة :- واستقر المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني على التشكيلة الأساسية لفريقه خلال مباراة برشلونة، حيث سيغيب أكثر من لاعب عن الفريق المدريدي بسبب الإصابة خلال الفترة الاخيرة، وتأتي التشكيلة المتوقعة لفريق أتليتكو مدريد :- Advertisements يان اوبلاك - تريبير - فيلبي - ماريو هيرموسا - لودي - ساؤول - جواو كانسيلو - توماس بارتي - كوكي - أنخيل كوريا - ألفارو موراتا.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة ضد اتلتيكو مدريد :- ويسعى ارنستو فالفيردي لخطف الثلاث نقاط ضد فريق أتليتكو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة للبارسا كالتالي :-

تيرشتيجن - سيرجو روبرتو - صامويل أومتيتي - بيكيه - فيربو - فرانكي دي يونج - بوسكيتس - ارتورو فيدال - انطوان جريزمان - ليونيل ميسي - لويس سواريز.