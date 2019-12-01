رياضة | عبدالله الحمدان يتحدث عن مباراة السعودية والبحرين

أعرب عبدالله الحمدان لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه منتخب بلاده على حساب المنتخب البحريني، بكأس الخليج العربي.

ونجح الأخضر في تحقيق الفوز على البحرين بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ال

سبت، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 24، والمقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.