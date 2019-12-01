رياضة | مواجهات الجولة الرابعة عشر.. يوفنتوس يصتطدم ساسولو والأنتر ضد سبال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات الجولة الرابعة عشر.. يوفنتوس يصتطدم ساسولو والأنتر ضد سبال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يوفنتوس ضد ساسولو
إنتر ميلان ضد سبال 1907
لاتسيو ضد أودينيزي
بارما ضد ميلان
نابولي ضد بولونيا
هيلاس فيرونا ضد روما
بينما سيقام يوم الاثنين مباراة واحدة وهي :
كالياري ضد سامبذوريا
ترتيب الدوري الإيطالي
يوفنتوس 35 نقطة
إنتر ميلان 34 نقطة
لاتسيو 27 نقطة
كالياري 25 نقطة
روما 25 نقطة
أتلاننا 25 نقطة
نابولي 20 نقطة
بارما 18 نقطة
هيلاس فيرونا 18 نقطة
تورينو 17 نقطة
فيورنتينا 16 نقطة
ميلان 14 نقطة
أودينيزي 14 نقطة
ليتشي 14 نقطة
ساسولو 13 نقطة
بولونيا 13 نقطة
سامبدوريا 12 نقطة
جنوا 10 نقاط
سبال 1907 9 نقاط
بريشيا 7 نقاط