رياضة | مواجهات الجولة الرابعة عشر.. يوفنتوس يصتطدم ساسولو والأنتر ضد سبال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات الجولة الرابعة عشر.. يوفنتوس يصتطدم ساسولو والأنتر ضد سبال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوفنتوس ضد ساسولو إنتر ميلان ضد سبال 1907 لاتسيو ضد أودينيزي بارما ضد ميلان نابولي ضد بولونيا هيلاس فيرونا ضد روما بينما سيقام يوم الاثنين مباراة واحدة وهي : كالياري ضد سامبذوريا ترتيب الدوري الإيطالي يوفنتوس 35 نقطة إنتر ميلان 34 نقطة لاتسيو 27 نقطة كالياري 25 نقطة روما 25 نقطة Advertisements أتلاننا 25 نقطة نابولي 20 نقطة بارما 18 نقطة هيلاس فيرونا 18 نقطة تورينو 17 نقطة فيورنتينا 16 نقطة ميلان 14 نقطة أودينيزي 14 نقطة ليتشي 14 نقطة ساسولو 13 نقطة بولونيا 13 نقطة سامبدوريا 12 نقطة جنوا 10 نقاط سبال 1907 9 نقاط بريشيا 7 نقاط

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