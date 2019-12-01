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رياضة | مواجهات الجولة الرابعة عشر.. يوفنتوس يصتطدم ساسولو والأنتر ضد سبال

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يوفنتوس ضد ساسولو

إنتر ميلان ضد سبال 1907

لاتسيو ضد أودينيزي

بارما ضد ميلان

نابولي ضد بولونيا

هيلاس فيرونا ضد روما

بينما سيقام يوم الاثنين مباراة واحدة وهي :

كالياري ضد سامبذوريا

ترتيب

يوفنتوس 35 نقطة

إنتر ميلان 34 نقطة

لاتسيو 27 نقطة

كالياري 25 نقطة

روما 25 نقطة

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أتلاننا 25 نقطة

نابولي 20 نقطة

بارما 18 نقطة

هيلاس فيرونا 18 نقطة

تورينو 17 نقطة

فيورنتينا 16 نقطة

ميلان 14 نقطة

أودينيزي 14 نقطة

ليتشي 14 نقطة

ساسولو 13 نقطة

بولونيا 13 نقطة

سامبدوريا 12 نقطة

جنوا 10 نقاط

سبال 1907 9 نقاط

بريشيا 7 نقاط

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