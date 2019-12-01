رياضة | قرعة كأس أمم أوروبا Euro 2020.. مجموعات حديدية.. رونالدو ضد مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة كأس أمم أوروبا Euro 2020.. مجموعات حديدية.. رونالدو ضد مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار عن قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2020 ، والتي أسفرت عن عدد من المواجهات النارية وسلط الإعلام الرياضي عن المجموعة السادسة والتي ضمت كلاً من البرتغال - فرنسا - ألمانيا.

مواجهات قوية تنتظر عددًا من المنتخبات الأوربية في كأس أمم أوروبا، الذي يقام لأول مرة في تاريخ النهائيات، في 12 مدينة أوروبية في الفترة ما بين 12 يونيو و12 يوليو 2020.

وجاء توزيع المنتخبات المشاركة في النهائيات في مجموعات البطولة كما يلي:

المجموعة الأولى (التي تقام مبارياتها في روما وباكو) : تركيا - إيطاليا - ويلز - سويسرا.

المجموعة الثانية (التي تقام مبارياتها في سان بطرسبرج وكوبنهاغن): الدنمارك - فنلندا - بلجيكا -روسيا.

المجموعة الثالثة (التي تقام مبارياتها في أمستردام وبوخارست): هولندا - أوكرانيا - النمسا - المتأهل من مسار التأهل الرابع.

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المجموعة الرابعة (التي تقام مبارياتها في لندن وغلاسغو): إنجلترا - كرواتيا - المتأهل من مسار التأهل الثالث - التشيك.

المجموعة الخامسة (التي تقام مبارياتها في بلباو ودبلن) : إسبانيا - السويد - بولندا - المتأهل من مسار التأهل الثاني.

المجموعة السادسة (التي تقام مبارياتها في ميونخ وبودابست): المتأهل من مسار التأهل الأول - البرتغال - فرنسا - ألمانيا.

وأجريت القرعة أمس السبت في قاعة "روميكسبو" في العاصمة الرومانية بوخارست. وقد حسم 20 منتخباً حتى الآن تأهلهم للنهائيات، فيما سيحسم الدور الفاصل الذي تقام مبارياته في يومي 26 و31 مارس المقبل، المقاعد الأربعة المتبقية.

وتعدّ المجموعة السادسة من أقوى المجموعات، إذ أوقعت القرعة فيها منتخب ألمانيا، بطل كأس العالم 2014، مع المنتخب الفرنسي بطل العالم 2018، والمنتخب البرتغالي حامل اللقب الأوروبي في عام 2016.

ولأسباب سياسية، كانت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي (يويفا) قد قررت أن تجنب القرعة وقوع منتخبات في نفس المجموعة، حيث جنبت وقوع البوسنة والهرسك مع كوسوفو، وصربيا مع كوسوفو، وروسيا مع كوسوفو وأوكرانيا مع روسيا.

وستجمع المباراة الافتتاحية المقررة في روما بين منتخبي إيطاليا وتركيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. كما تعد مواجهة كرواتيا وإنجلترا من في المجموعة الرابعة من أقوى مباريات البطولة.