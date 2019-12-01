شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحزم حقائبه اليوم للعودة من الكونغو بعد ثلاثية مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ بعثة الزمالك برئاسة حمادة أنور عضو مجلس إدارة الأبيض من اليوم الأحد، غلق ملف المنافسات الإفريقية بعد انتهاء الفريق من لقاء مازيمبي الذى انتهى بخسارة الفريق بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، حيث سيتم التركيز بشكل كامل من جانب إدارة البعثة البيضاء وجهاز الفريق حول التركيز في اللقاء القادم أمام الشرقية في الكأس خاصة إن المنافس يطمح في تحقيق مفاجأة لذا ستبدأ البعثة البيضاء في التحضير للمواجهة القادمة مع الشرقية بداية من اليوم الأحد، وذلك قبل رحلة العودة إلي القاهرة، من الكونغو، حيث ستصل بعثة الفريق الأبيض لمطار القاهرة الدولي، فجر غدا الإثنين.

ويعكف الجهاز الإداري للزمالك حول توفير تسجيلات لمباريات الشرقية الأخيرة، وذلك حتي يتمكن الجهاز الفني للفريق من دراسة الخصم جيدا ومعرفة أهم نقاط القوة والضعف بالفريق وذلك من أجل استغلالها في موقعة الأربعاء القادم، بعدما حذرت إدارة الزمالك، اللاعبين، من مفاجآت الكأس مبكرا، بينما قررت إدارة الزمالك، تأجيل الملفات الشائكة ومنها ملف الصفقات حيث سيبرم الأبيض صفقة وحيدة في يناير ولكن جاء الارتباط بلقاء الشرقية ثم مواجهة قوية في بداية الشهر الجاري مع أول أغسطس الأنجولي، والتي سيبحث فيها الأبيض حول استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الثلاث نقاط مبكرا.