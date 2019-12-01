شكرا لقرائتكم خبر عن علامات استفهام حول إقامة وابارى فى تونس بعد خسارة الأهلى من النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت إقامة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف في تونس علامات الاستفهام داخل أسرة كرة القدم الأفريقية حيث ذهبت تقارير إلى أن الجامعة التونسية لكرة القدم تتحمل تكاليف إقامة واباري رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي أخر 3 سنوات وهو أمر مُثير للشك والريبة ويستوجب فتح تحقيق موسع في ظل الأخطاء التحكيمية الكارثية التى تصب في مصلحة الأندية التونسية لعل أبرزها ما شهده نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، والذى جمع بين الترجى التونسى والوداد المغربى والذى شهد تعطيل متعمد لتقنية var من الجانب التونسى..

كما تجددت أخطاء الحكام الافارقة لصالح الأندية التونسية في لقاء الاهلي أمام النجم الساحلي.

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وخسر الأهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، وبذلك يحتل الأهلى المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي، وتعد هذه هي المرة الأولى التى يسقط فيها الأهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد 7 إنتصارات رائعة محلياً وأفريقياً .