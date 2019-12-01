اون لاين مباراة إينوغو ضد بيراميدز اليوم الاحد 1/12/2019 في كأس الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل بث مباشر مباراة إينوغو ضد بيراميدز اليوم الاحد 1/12/2019 في كأس الكونفدرالية، يلتقي فريق اينوغو رينجرز النيجيري مع بيراميدز على ملعب "ننامدي أذيكيوي" ضمن الجوله الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية في تمام الساعه 3 عصراً بتوقيت القاهرة.



بث مباشرمباراة إينوغو ضد بيراميدز اليوم الاحد 1/12/2019 في كأس الكونفدرالية

بث مباشرمباراة إينوغو ضد بيراميدز اليوم الاحد 1/12/2019 في كأس الكونفدرالية، وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

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بث مباشرمباراة إينوغو ضد بيراميدز اليوم الاحد 1/12/2019 في كأس الكونفدرالية



بث مباشرمباراة إينوغو ضد بيراميدز اليوم الاحد 1/12/2019 في كأس الكونفدرالية، و يسعى بيراميدز لتحقيق نتيجة ايجابيه في انطلاقة دور المجموعات بالكونفدرالية الافريقيه في ظل تواجد لاعبين ذو خبرات عاليه بالفريق قادرين على الصعود من تلك المجموعة و الوصول لأبعد مرحلة بالبطولة.

بث مباشرمباراة إينوغو ضد بيراميدز اليوم الاحد 1/12/2019 في كأس الكونفدرالية



بث مباشرمباراة إينوغو ضد بيراميدز اليوم الاحد 1/12/2019 في كأس الكونفدرالية، و اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته الجماعية اليوم، السبت، بمدينة إينوجو، استعدادا لمواجهة إينوجو رينجرز بطل نيجيريا المقرر لها الثالثة عصر غداً الاحد على ستاد نامدي ازيكيو ستاديوم بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.