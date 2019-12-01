منتخب الشباب يواجه تونس اليوم بدورة شمال أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2001 مباراته الأخيرة فى دورة شمال أفريقيا بمواجهة منتخب تونس البلد المضيف وفى حالة فوز الفراعنة سيتوج بلقب البطولة. يتصدر منتخب مصر للشباب ترتيب بطولة شمال أفريقيا الودية برصيد 7 نقاط ثم الجزائر 6 نقاط وكلاً من تونس والمغرب وبوركينا فى المركز الثالث والرابع والخامس برصيد نقطتين. كان منتخب مصر للشباب قد فاز علي منتخب الجزائر 2 / 1 فى بطولة شمال أفريقيا كما فاز على المغرب وتعادل مع بوركينا فاسو.

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