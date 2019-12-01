شكرا لقرائتكم راحة فى الإسماعيلى استعداد لمواجهة طنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى، بقيادة الصربى ميودراج يسيتش، منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الاحد عقب مواجهة الاتحاد السكندرى، خوفاً من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل مواجهة طنطا بالدوري المقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من الجولة الخامسة للمسابقة.

وأخطرالاتحاد العربي لكرة القدم النادي الاسماعيلي بموعد قرعة الدورين ربع ونصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال حيث ستجرى يوم الاربعاء المقبل بالرياض بعد أن تحددت الأندية السبعة المتأهلة لهذا الدور وتبقى فريق واحد سيتحدد من الفائز بمواجهة القوة الجوية العراقي ومولودية الجزائر، وستجرى قرعة الملاعب ومواعيد المباريات للدورين مباشرة.

كان الإسماعيلي قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء فى لقاء الذهاب

ويعد الاسماعيلى هو الفريق السابع الذى حسم الصعود لدور الثمانية مع كلا من .. اتحاد جدة والشباب السعودى والاتحاد السكندرى والرجاء المغربى و أوليمبك اسفى والشرطة العراقى وفى انتظار الفائز من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقى