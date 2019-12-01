شكرا لقرائتكم كيف خسر الأهلى أمام النجم؟ إقامة رئيس "حكام كاف" على حساب التوانسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثارت إقامة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف في تونس علامات الاستفهام داخل أسرة كرة القدم الأفريقية حيث ذهبت تقارير إلى أن الجامعة التونسية لكرة القدم تتحمل تكاليف إقامة واباري رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي أخر 3 سنوات وهو أمر مُثير للشك والريبة ويستوجب فتح تحقيق موسع في ظل الأخطاء التحكيمية الكارثية التي تصب في مصلحة الأندية التونسية لعل أبرزها ما شهده نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية والذي جمع بين الترجي التونسي والوداد المغربي والذي شهد تعطيل متعمد لتقنية var من الجانب التونسي ، كما تجددت أخطاء الحكام الافارقة لصالح الأندية التونسية في لقاء الاهلي أمام النجم الساحلي.

وخسر الأهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، وبذلك يحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي، وتعد هذه هي المرة الأولى التى يسقط فيها الاهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد 7 إنتصارات رائعة محلياً وأفريقياً .