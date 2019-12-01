شكرا لقرائتكم خبر عن ميودراج يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة 24 ساعة عقب مواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى، بقيادة الصربى ميودراج يسيتش، منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الاحد عقب مواجهة الاتحاد السكندرى، خوفاً من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل مواجهة طنطا بالدوري المقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من الجولة الخامسة للمسابقة.
كان الإسماعيلي قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء فى لقاء الذهاب
ويعد الاسماعيلى هو الفريق السابع الذى حسم الصعود لدور الثمانية مع كلا من .. اتحاد جدة والشباب السعودى والاتحاد السكندرى والرجاء المغربى و أوليمبك اسفى والشرطة العراقى وفى انتظار الفائز من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقى
كانت هذه تفاصيل خبر ميودراج يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة 24 ساعة عقب مواجهة الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.