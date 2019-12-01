شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى استعداداته لسموحة ويتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى اليوم الاحد استعداداته لمواجهة سموحة فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة للدوري والمقرر لها عصر غداً الاثنين على ستاد الاسكندرية .
ومن المقرر أن يعلن طارق يحيى قائمة فريقه التى ستتوجه عقب المران للأسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة .
ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات لم يحقق الفوز فى أياً منهم وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.
وتولى طارق يحيى تدريب الطلائع فى مباراتين منذ توليه المسئولية خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس حقق التعادل السلبى فيهم الاولى أمام طنطا والثانية أمام الانتاج الحربى .
كانت هذه تفاصيل خبر الطلائع ينهى استعداداته لسموحة ويتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.