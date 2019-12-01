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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجولة الرابعة من دوري الجامعات الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
كما يلتقي فريق جامعة الزقازيق مع فريق جامعة القاهرة و فريق جامعة طنطا مع فريق جامعة بني سويف.
اما مباريات المستوي الثاني فتجمع كل من : جامعة مصر للعلوم مع جامعة السادات ، التعليم العالي مع جامعة بورسعيد ، الاكاديمية العربية مع جامعة المنصورة ، اسوان مع جامعة قناة السويس.
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