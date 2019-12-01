شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجولة الرابعة من دوري الجامعات الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق الجولة الرابعة من دوري الجامعات للمستوي الأول الثلاثاء المقبل باقامة 4 مباريات، يسبقها افتتاح الجولة الرابعة للمستوي الثاني يوم الاثنين باقامة 4 مباريات ايضا.

وتشهد مباريات المستوي الاول مواجهة سهلة نسبيا بين فريق جامعة بنها متصدر الترتيب برصيد 7 نقاط عندما يستضيف فريق جامعة جنوب الوادي صاحب المركز السابع وقبل الاخير برصيد نقطة واحدة، وتاتي قمة مباريات الجولة عندما يستضيف فريق جامعة المنوفية صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط نظيره فريق جامعة الاسكندرية صاحب المركز السادس برصيد 4 نقاط، ويحتاج الاخير للفوز للمنافسة علي صدارة المجموعة في حالة تعثر بنها.

كما يلتقي فريق جامعة الزقازيق مع فريق جامعة القاهرة و فريق جامعة طنطا مع فريق جامعة بني سويف.

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اما مباريات المستوي الثاني فتجمع كل من : جامعة مصر للعلوم مع جامعة السادات ، التعليم العالي مع جامعة بورسعيد ، الاكاديمية العربية مع جامعة المنصورة ، اسوان مع جامعة قناة السويس.