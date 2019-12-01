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انطلاق الجولة الرابعة من دوري الجامعات الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق الجولة الرابعة من دوري الجامعات للمستوي الأول الثلاثاء المقبل باقامة 4  مباريات، يسبقها افتتاح الجولة الرابعة للمستوي الثاني يوم الاثنين باقامة 4 مباريات ايضا.

 

وتشهد مباريات المستوي الاول مواجهة سهلة نسبيا بين فريق جامعة بنها متصدر الترتيب برصيد 7 نقاط عندما يستضيف فريق جامعة جنوب الوادي صاحب المركز السابع وقبل الاخير برصيد نقطة واحدة، وتاتي قمة مباريات الجولة عندما يستضيف فريق جامعة المنوفية صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط نظيره فريق جامعة الاسكندرية صاحب المركز السادس برصيد 4 نقاط، ويحتاج الاخير للفوز للمنافسة علي صدارة المجموعة في حالة تعثر بنها.

كما يلتقي فريق جامعة الزقازيق مع فريق جامعة القاهرة و فريق جامعة طنطا مع فريق جامعة بني سويف.

 

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اما مباريات المستوي الثاني فتجمع كل من : جامعة مصر للعلوم مع جامعة السادات ، التعليم العالي مع جامعة بورسعيد ، الاكاديمية العربية مع جامعة المنصورة ، اسوان مع جامعة قناة السويس.

 

دوري الجامعات (1)
 

دوري الجامعات (2)
 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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