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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة اليوم السبت 30/ 11/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت الموافق 30/ 11/ 2019 إقامة مباراة واحدة بمسابقة الدورى الممتاز فى إطار منافسات الجولة السادسة، بين الاتحاد السكندرى والإسماعيلى على استاد حرس الحدود بالمكس، وانتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 3/0.
محمود رزق مدافع الاتحاد أحرز الهدف الأول لزعيم الثغر فى الدقيقة 20 من متابعة كرة زميله إسلام جمال داخل منطقة الجزاء اودعها مباشرة فى مرمى الدراويش ، وأضاف الأوغندى إيمانويل اوكوى الهدف الثانى نهاية الشوط الأول ، وفى الدقيقة 51 نجح الإيفوارى رزاق سيسيه من زيادة غلة الأهداف بإحرازه الهدف الثالث من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء .
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 10 نقاط فى المركز الرابع بالدورى بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 6 نقاط فى المركز الثانى عشر.
ويعتلى عبد الله السعيد لاعب بيراميدز قائمة هدافى الدورى برصيد 5 أهداف، فيما يأتى وليد سليمان فى المركز الثانى برصيد 4 أهداف.
جدول ترتيب الهدافين
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