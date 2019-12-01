تصريحات السبت|ساسي يوجه رسالة دعم لميتشو.. ومدرب الاتحاد يعلق على تخطى الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 30 نوفمبر 2019.

مدرب الاتحاد السكندري: تفوقنا ليس ظاهرة.. والمشوار لا يزال طويلا

أعرب طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز على نظيره الإسماعيلي، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة السادسة من عمر الدوري.

مصدر لمصراوي: لا توجد اتصالات بين الزمالك وكوبر

أكد مصدر مقرب من الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أنه لم يتلق أي إتصالات من مسؤولي نادي الزمالك لتولي مهمة تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

مصدر في المقاصة لمصراوي يوضح موقف الإدارة من رحيل ميدو

كشف مصدر داخل نادي مصر المقاصة، موقف مجلس الإدارة برئاسة محمد عبد السلام، بشأن استمرار أو رحيل مدرب الفريق أحمد حسام ميدو.

فرجاني ساسي يوجه رسالة دعم لميتشو بعد هزيمة الزمالك

وجه التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك رسالة دعم إلى المدير الفني الصربي ميتشو بعد الخسارة بثلاثية نظيفة في افتتاح مبارياته بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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ميتشو يعلق على خسارة الزمالك أمام مازيمبي

أكد الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، أن فريقه تأثر بالإصابة التي تعرض لها محمود حمدي الونش خلال مباراة مازيمبي الكونجولي، والتي انتهت بخسارة الفريق الأبيض (3-0) مساء السبت.

لاعب الزمالك السابق يُهاجم ميتشو بعد ثلاثية مازيمبي

شن هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق هجومًا على ميتشو، المدير الفني الحالي للفريق، وطالب الإدارة بمحاسبة الصربي.

"مع ألف سلامة".. خالد الغندور يوجه رسالة لميتشو بعد ثلاثية مازيمبي

هاجم خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، مدرب الفريق الأبيض الصربي ميتشو عقب الخسارة التي تعرضها لها الفريق على يد مازيمبي الكونغولي.

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي فترة غياب علي معلول

كشف مصدر بالجهاز الطبي للأهلي حجم الإصابة التي تعرض لها التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، خلال مواجهة النجم الساحلي التونسي في افتتاح مبارياته بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

مرتضى لمصراوي: ميتشو لم يدل بأي تصريحات عن مصيره مع الزمالك

كد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء سيحدد مصير الجهاز الفني للفريق والصربي ميتشو المدير الفني للفريق خلال اجتماعه الذي يعقد اليوم، الأحد.