الجمعية العمومية للنادي المصري توافق على الميزانية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على إقامة الجمعية العمومية العادية للنادي المصري والتي عُقدت اليوم بمقر النادي الرئيسي بالاستاد موافقة الجمعية العمومية على ميزانية العمومية النادي المصري خلال الفترة من 2018/7/1 وحتى 2019/6/30

وذلك بعدما جاءت النتيجة على النحو التالي

: عدد الأعضاء : 9242 عضوًا عدد الأعضاء ممن لخم حق التصويت : 6303 عضوًا. عدد الأعضاء الحاضرين : 2868 عضوًا.

عدد الأصوات الصحيحة : 2808 صوتًا. عدد الأصوات الباطلة

: 60 صوتًا. عدد الأعضاء الموافقين على الميزانية : 2054 عضوًا بنسبة 73%.

عدد الأعضاء الرافضين للميزانية :754 عضوًا بنسبة 27% ليتم بذلك اعتماد الميزانية العمومية للنادي المصري اعتباراً من 2018/7/1 وحتى 2019/6/30 ، ووفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي المصري فقد تم تفويض مجلس ادارة النادي المصري في اختصاصات الجمعية العمومية.