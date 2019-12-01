الزمالك يمنح ميتشو "فرصة أخيرة"

علمت "الوفد"، بأن هناك اتجاه داخل مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضي منصور منح ميتشو فرصة أخيرة لخوض مباراتي الشرقية واول اغسطس الانجولي. منح ميتشو فرصة أخيرة لخوض مباراتي الشرقية واول اغسطس الانجولي. ويرجع إن سبب هذا القرارر بسبب ضيق وقت الزمالك لخوض المباراتين، حيث سيواجه الشرقية الاربعاء المقبل، ويلاقي اول اغسطس السبت.

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