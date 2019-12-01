رياضة | موعد مباراةباريس سان جيرمان وموناكو اليوم الأحد 1/12/2019 بالدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراةباريس سان جيرمان وموناكو اليوم الأحد 1/12/2019 بالدوري الفرنسي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ملعب لويس الثاني في مدينة موناكو الفرنسية، لاستضافة مباراة نارية بين موناكو أصحاب الأرض، ضد باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي الممتاز.

وتُقام المباراة اليوم الأحد الأول من ديسمبر الجاري، في قمة نارية ينتظرها عشاق ومتابعي الدوري الفرنسي والدوريات الأوروبية المختلفة.

موعد مباراة موناكو وباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي Advertisements ومن المقرر أن تُقام المباراة، على ملعب لويس الثاني في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراه موناكو وباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي وتُذاع مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD 6 الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي والبطولات الأوروبية، بالإضافة لقنوات Canal + Franceو Digi Sport 1 HD Hungaryو Digi Sport 2 HD Romania و BT Sport 1 / HD وSuperSport HD 4 alb و Arena Sport 3 HD Cro و NOVA SPORTS 2 CZECH.