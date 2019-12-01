رياضة | الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمسابقة الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمسابقة الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بني سويف بمسابقة كأس مصر.

ويعود المارد الأحمر للتدريبات، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس السبت، بعد عودتهم من مواجهة النجم الساحلي التونسي في المباراة التي أقيمت على الملعب الأوليمبي برادس، في دوري أبطال إفريقيا.

وتشهد التدريبات عقد جلسة بين فايلر وجهاز المعاون على هامش المران، للمناقشة حول سلبيات مباراة النجم الساحلي، بالإضافة إلى جلسة مع اللاعبين لشرح أخطاء المباراة وعدم تكرارها.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، هزيمة من النجم الرياضي الساحلي التونسي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أول أمس الجمعة على الملعب الأوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وعادت بعثة الفريق صباح أمس السبت، إلى القاهرة قادمة من قرطاج، حيث حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل الاستعداد لمواجهة بني سويف في كأس مصر.

ويستضيف الأهلي نادي الهلال السوداني، مساء الجمعة المقبلة على ملعب السلام بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الهلال السوداني حقق فوزًا هامًا على ملعبه بالجوهرة الزرقاء في أم درمان، على حساب بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، لحساب نفس الجولة.

ويحتل الهلال السوداني صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق هدف وحيد عن النجم الساحلي التونسي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما يقبع الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بالمركزين الثالث والرابع على الترتيب بدون أي نقاط.