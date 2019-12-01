رياضة | الأهلي لـ"فايلر" جمهور الأهلي يثق بك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي لـ"فايلر" جمهور الأهلي يثق بك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، على دعم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقب الهزيمة من النجم الساحلي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رسالة إلى المدير الفني للفريق الأحمر والتي جاء نصها كالتالى " يدعمك.. يثق بك حتى النهاية.. هكذا هو جمهور الأهلي ".

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، هزيمة من النجم الرياضي الساحلي التونسي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أول أمس الجمعة على الملعب الأوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعادت بعثة الفريق صباح أمس السبت، إلى القاهرة قادمة من قرطاج، حيث حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل الاستعداد لمواجهة بني سويف في كأس مصر.

Advertisements

ويستضيف الأهلي نادي الهلال السوداني، مساء الجمعة المقبلة على ملعب السلام بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الهلال السوداني حقق فوزًا هامًا على ملعبه بالجوهرة الزرقاء في أم درمان، على حساب بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، لحساب نفس الجولة.

ويحتل الهلال السوداني صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق هدف وحيد عن النجم الساحلي التونسي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما يقبع الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بالمركزين الثالث والرابع على الترتيب بدون أي نقاط.

