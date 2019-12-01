رياضة | إبراهيم سعيد: هذا هو الفارق بين لاعبي الأهلي والزمالك برغم الهزيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد: هذا هو الفارق بين لاعبي الأهلي والزمالك برغم الهزيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق، عن أسفه للمستوى الذي ظهر به لاعبي الزمالك في مباراتهم اليوم أمام مازيمبي والتي أدت الى الخسارة بثلاثة أهداف.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات على قناة الحدث: لاعبي الزمالك اليوم إفتقدوا الروح والحماس وهذا الأمر لا يرتبط بوجود أزمات مادية يعاني منها نجوم الفريق.

Advertisements

وأضاف: الزمالك يعاني من عدم وجود قائد وأصبحت الهزيمة أمر لا يهمهم وهو ما يحدث مع لاعبي المنتخب ، واطالبهم بتقديم مستواهم الحقيقي من أجل الجمهور الذي يقف خلفهم.

وأوضح: لاعبي الأهلي على الرغم من الخسارة لكنهم لم يقصروا بأي مجهود في الملعب .

وأختتم: المنظومة في نادي الزمالك بشكل كامل تحتاج الى إعادة نظر وذلك منذ نهاية مباراة بيراميدز والفوز بكأس مصر.