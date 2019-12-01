رياضة | هل تكون مباراة أتلتيكو مدريد هي الأخيرة لفالفيردي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تكون مباراة أتلتيكو مدريد هي الأخيرة لفالفيردي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي برشلونة الإسباني ضيفاً على نظيره أتليتيكو مدريد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، وذلك بملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.



ويأمل إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة في الفوز بالمباراة، وذلك من أجل العودة للصدارة مرة أخرى، بعد أن إقتنصها ريال مدريد بالفوز على ألافيس في ملعب ميندروزوزا أمس السبت.

ورغم الفوز على دورتموند وتأهل الفريق لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على بوروسيا دورتموند، إلا أن مستقبل فالفيردي مهدداً في ملعب كامب نو. Advertisements

ولا يبدو المدير الفني مقنعاً لجماهير برشلونة حتى الآن، وربما تؤدي هزيمة الفريق أمام أتليتيكو مدريد للإطاحة بفالفيردي.

وجمع برشلونة حتى الآن 28 نقطة من 13 مباراة بواقع تسعة إنتصارات وثلاثة هزائم وتعادل وحيد، أن آداء الفريق مع فالفيردي يبدو غير مقنعاً على الإطلاق.

وأمام فالفيردي عدة مطبات صعبة خلال شهر ديسمبر الجاري، بداية بمباراة أتليتيكو مدريد، ثم مواجهة كلاسيكو الأرض ضد ريال مدريد، مروراً بمواجهة إنتر ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا، ودون شك ستحدد تلك المبارايات مصير فالفيردي في ملعب كامب نو.