رياضة | ريال مدريد في الطريق لضم صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد في الطريق لضم صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسانية أن نادي ريال مدريد إقترب مع إبرام صفقة من العيار الثقيل، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ريال مدريد يقترب من ضم بوجبا

وأشارت التقارير أن نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب فرنسا إقترب من الإلتحاق بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ويغيب بوجبا عن صفوف الفريق منذ نهاية سبتمبر الماضي بسبب الإصابة، إلا أن التقارير الواردة من إنجلترا تؤكد تمارض بوجبا، وعدم رغبته في مواصلة اللعب بقميص مانشستر يونايتد.

ويعد صاحب الـ 27 عاماً رغبة قديمة للمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، الذي حاول ضمه في الميركاتو الصيفي الماضي.

Advertisements

وإصطدمت رغبة ريال مدريد بطلبات مانشستر يونايتد المرتفعة، حيث طلبت إدارة مانشستر يونايتد مبلغ 150 مليون يورو للتخلي عن نجم يوفنتوس السابق، وهو ما رفضته إدارة نادي ريال مدريد.

وعاود مسئولو الريال التواصل مع بوجبا مجدداً في يناير، في ظل الأزمات التي يعيشها في ملعب أولد ترافورد.

وبرتبط بوجبا أيضاً بالعودة لناديه السابق يوفنتوس مرة أخرى، حيث يسعى بوجبا لخوض تجربة جديدة خارج مانشستر يونايتد.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة.

ويواجه اليونايتد ضيفه أستون فيلا في ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.