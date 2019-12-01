رياضة | تقارير عالمية: كبار أوروبا يتصارعون علي محمد صلاح في الانتقالات الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير عالمية: كبار أوروبا يتصارعون علي محمد صلاح في الانتقالات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي محط أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد التألق اللافت للفرعون المصري في الأراضي الإنجليزية مع الريدز في الأعوام الماضية.



وذكرت تقارير اسبانية اليوم السبت أن المهاجم الدولي المصري جذب له أنظار نادي بايرن ميونيخ الألماني و باريس سان جيرمان الفرنسي بالإضافة إلي نادي ريال مدريد الإسباني الذي يرغب في ضمه من العام الماضي لتعزيز خط هجوم الفريق الملكي بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الي صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت التقارير الاسبانية أن اللاعب الدولي المصري يرغب في تحقيق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم من نادي ليفربول ليرحل عن صفوف الريدز لخوض تجربة جديدة في نادي آخر بالدوريات الأوربية الكبري.