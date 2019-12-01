رياضة | مفاجأة محمد صلاح هدف باريس سان جيرمان و بايرن ميونيخ في انتقالات الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة محمد صلاح هدف باريس سان جيرمان و بايرن ميونيخ في انتقالات الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي و نادي بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وقالت صحيفة دون بالون الإسبانية الشهيرة أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي يتطلع إلى التتويج مع ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم من أجل صناعة التاريخ مع الريدز بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا والبحث عن تحديات جديدة مع نادي آخر في الدوريات الأوربية الكبري.

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن الاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي كان على وشك تقديم طلب انتقال لمغادرة ليفربول في الصيف الماضي بعد أن تناقس في عدة مناسبات مع المدير الفني للفريق الألماني يورجن كلوب ولكن في النهاية فضل البقاء لموسم آخر من أجل الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع الفريق الإنجليزي العريق لذالك يرغب بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان باتا بالحصول على توقيع صلاح في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.